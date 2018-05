La piaga dei furti è senza fine: commerciante derubato per la quinta volta, il mercato nero delle bici

Cinque furti - seppur due andati fortunatamente a vuoto - in due anni. E per la seconda volta si è trovato di fronte al ladro in fuga con le sue biciclette professional che possono costare anche oltre 10mila euro. Non c'è pace per il titolare del negozio Matè di Magione che, nei giorni, scorsi, nel cuore della notte, è dovuto ancora una volta correre in difesa della sua attività commerciale appenna il sistema di allarme si è attivato.

La sua corsa è stata fondamentale per mettere il ladro - uno solo stavolta - in fuga e recuperare una bicicletta da corsa su strada. Purtroppo però un atro mezzo a due ruote - del valore di seimila euro., è sparito.Del ladro si sono perse le tracce; per entrare nel negozio ha sfondato la vetrina a colpi di mazzetta da 5 chili come si evince dalla registrazione della videosorveglianza ora in mano ai Carabinieri che stanno conducendo le indagini.