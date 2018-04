Magione, la piazza di Agello si trasforma: sede Avis, nuova fontanella e bagni pubblici

La piazza di Agello, frazione di Magione, cambia volto: inaugurata la nuova sede dell'Avis, realizzato un bagno pubblico e a presto l'installazione di una Casa dell'Acqua che distribuirà anche acqua gassata a centisimi ogni 1litro e mezzo. All'Avis inoltre è stato inoltre donato un nuovo mezzo di trasporto.

A ringraziare quanti hanno dato il loro apporto per raggiungere questo importante traguardo il presidente della stessa associazione, Giancarlo Dogana, che ha ricordato soprattutto le difficoltà burocratiche per ottenere tutti i permessi per la piccola struttura inaugurata alla presenza del sindaco Giacomo Chiodini, dell’assessore ai lavori pubblici del comune, Nazareno Annetti, che ha seguito i lavori, dell’assessore agellese Eleonora Maghini e del presidente del consiglio comunale, Vanni Ruggeri.

Nell’esprimere soddisfazione per l’opera, il primo cittadino ha ricordato che la piazza antistante la nuova sede è stata dedicata a don Antonio Fedeli il parroco che riuscì a farsi restituire dal comando tedesco i corpi degli undici contadini uccisi nella vicina Montebuono come atto di ritorsione per un fallito tentativo di ribellione.

«Anche il nome di questa piazza – ha spiegato – è parte della nuova toponomastica che ha interessato la frazione di Agello. Grazie alla presenza di due agellesi all’interno della commissione, Gianni Dentini e l’ex-capoguardia Carlo Flussi, si sono potuti riscoprire toponimi e personaggi con cui sono state nominate vie e piazze del paese».

«Un importante traguardo raggiunto dalla nostra collettività – ha dichiarato Dogana – per il quale voglio ringraziare, oltre all’amministrazione comunale i miei concittadini e i soci dell’Avis locale e provinciale, le aziende che, a diverso titolo, hanno lavorato a questo scopo».