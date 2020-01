Inseguono i ladri e fanno scoprire l'autista della banda. Cittadini e carabinieri, collaborazione riuscita

L'allarme della casa li ha messi in fuga. I proprietari erano in casa, intorno alle 21, quando il sistema di controllo si è attivato. Sono usciti e si sono messi all'inseguimento di due persone fuggivano a piedi.Siamo a Magione, venerdì 10 gennaio.

A poca distanza, ricostruiscono i carabinieri, c'era un'automobile ferma che, presumibilmente, li stava aspettando. Ma quando l'autista ha visto che i presunti complici non erano da soli, ha messo in moto ed è partito in direzione del raccordo autostradale.

I carabinieri, già allertati, sulla scorta delle indicazioni ricevuti, sono riusciti a identificare auto e intestatario, fino a individuarla poco dopo a Tuoro, in località Punta Navaccia. Alla guida il proprietario, identificato e trovato in possesso di una chiave "pappagallo" e una torcia. Fermato, l'uomo, un cittadino albanese, è stato denunciato in stato di libertà, per il tentato furto avvenuto poco prima.

Intorno alla casa, i militari della compagnia di Città della Pieve hanno rinvenuto un cappellino e guanti di gomma, su cui sono in corso ulteriori accertamenti.