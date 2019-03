Magione, incidente sul lavoro: operaio ricoverato in Rianimazione

E' ricoverato nel reparto di Rianimazione all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia l'operaio di 56 anni rimasto vittima di un incidente sul lavoro nella serata di ieri a Magione, in un molino. L'uomo, secondo quanto appreso, è caduto da una autocisterna. Immediati i soccorsi e la corsa in codice rosso all'ospedale di Perugia. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, oltre al 118. L'uomo ora è in prognosi riservata.