Sbanda con l'auto e centra un palo: ferito estratto dai vigili del fuoco

Giornata di incidenti quella di ieri, giovedì 15 novembre. L'ultimo risale alle 19. E' accaduto a Soccorso, frazione del Comune di Magione. Da quanto si apprende il conducente di un'auto, dopo aver sbandato, ha centrato in pieno un palo. Non risultano coinvolte altre vetture e sul posto è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco (la prima partenza della Centrale) per estrarre dall'auto il ferito che è stato poi affidato alle cure del 118. Sul posto anche le forze dell'ordine.

Nella mattinata di ieri si sono verificati altri incidenti, fortunatamente senza gravi conseguenze. Lungo la Centrale Umbra, all'altezza di Ospedalicchio intorno alle 13 un'auto si è ribaltata e anche in questo caso è stata necessaria la presenza dei vigili del fuoco per liberare la conducente dalle lamiere. Alle 10.30 un altro incidente tra Pila e San Martino in Colle con due auto coinvolte e un ferito lieve. Alle 7.30 invece scontro tra due auto tra Petrignano e Valfabbrica. Anche in questo caso un ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale.