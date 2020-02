Fiamme nel sottotetto di un ristorante, intervengono i vigili del fuoco

A fuoco il sottotetto di un ristorante. L'incendio intorno alle 20. Sul posto i vigili del fuoco con un'autoscala per raggiungere le fiamme e spegnere l'incendio. Il fatto si è verificato intorno alle 20 a Magione, al ristorante Sapore di Stelle, nei pressi del supermercato Eurospin.

Accertamenti in corso per risalire alle cause del rogo. Non risultano essere rimaste coinvolte persone.