Scoppia incendio in un casale, tutti evacuati: sul posto anche i carabinieri

Incendio in un casale a Magione. Sono tutt'ora in corsa le operazioni da parte dei vigili del fuoco intervenuti questa mattina nella zona della tenuta di Valvasone per spegnere le fiamme divampate all'interno una abitazione. L'allarme è scattato intorno alle 7.45: sul posto sono intervenute due squadre della centrale dei vigili del fuoco e un'autobotte di supporto.

Si tratta di un casale composto da più unità abitative che per motivi di sicurezza è stato evacuato. Non si conoscono, al momento, le cause dell'incendio. Oltre ai vigili del fuoco sono presenti anche i carabinieri.