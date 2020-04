Magione, incendio divora una casa: tanti danni, indagini in corso

Vigili del fuoco in azione nel primo pomeriggio di lunedì 6 aprile. L'allarme è scattato intorno alle 14.30 nella zona di Magione per un incendio che ha danneggiato un'abitazione. Molti i danni, ma nessun ferito. Indagini in corso da parte della squadra niat (nucleo investigativo antincendio territoriale) dei vigili del fuoco per chiarire l'origine del rogo.

