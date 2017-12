Una brutta vigilia di Natale per una famiglia a Magione: casa svaligiata, rubati soldi e oro

L'allarme è scattato intorno alle 20,05 di ieri a Magione per un furto in abitazione. Una famiglia, tornando a casa, dopo gli ultimi acquisti per il Natale si è immediatamente accorta che qualcuno si era introdotto nella casa attraverso una finestra. Tutte le stanze erano state ispezionate e messe a soqquadro con conseguenti oggetti, vestiti e biancheria sparsi a terra. Dopo il passaggio dei ladri nell'abitazione, i proprietari hanno verificato che in casa erano scomparsi tutti gli oggetti in oro, altri preziosi e un piccolo fondo in banconote che era stato lasciato in casa a disposizione della famiglia in caso di imprevisti. Il bottino al momento non è stato quantificato.