Magione, donna muore nel campeggio: inutili i soccorsi, carabinieri e 118 sul posto

Tragedia nel pomeriggio di sabato 26 maggio in riva al lago Trasimeno. In un campeggio di Magione, nella frazione di Torricella, una donna di 71 anni è morta. Inutili i tentativi di soccorso da parte dei medici del 118. Sul posto anche i carabinieri di Passignano sul Trasimeno. Secondo una prima ricostruzione dei fatti la donna sarebbe morta per un malore.

Nella serata di ieri, invece, la polizia, il 118 e il Soccorso Alpino hanno recuperato il cadavere di un uomo nei bosci di Collestatte, vicino Terni.