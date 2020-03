Magione, è deceduto in ospedale il 52enne rimasto ferito da un colpo di pistola

Non ci sono riusciti i medici dell'Ospedale di Perugia a salvare il 52enne di Magione rimasto gravemente ferito da un colpo di pistola per ragioni ancora da accertare. L'uomo è deceduto nonostante il disperato tentativo in sala operatoria di arginare la ferita riportata. La situazione era stata definita disperata fin dall'ingresso al Pronto Soccorso. Stando alle notizie raccolte dai sanitari - spiega una nota dell'ospedale di Perugia - "sembra che l’uomo, residente nel comune di Magione, stesse maneggiando un'arma da fuoco, quanto è partito il colpo. Il proiettile è fuoriuscito all’altezza del collo".