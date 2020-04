Coronavirus, controlli al Trasimeno: chi tranquillamente a pesca, chi ai giardini e chi ubriaco

Ancora compartamenti assurdi e ingiustificabili nei comuni dell'area del Trasimeno ai tempi della grave pandemia da cotonavirus. In un solo giorno nel comune di Magione sono state elevate 10 multe, da 400 a 3mila euro, per aver violato le leggi anti-contagio. Due residenti di Corciano, approfittando della bella giornata, hanno pensato bene di andare in riva al Lago per una pescata. Ma la loro presenza non è passata inosservata e poco dopo sono arrivate le forze dell'ordine. Quattro ragazzi, maggiorenni, invece sono stati trovati a bivaccare e passare la giornata ai giardinetti. Un uomo invece è stato trovato a piedi lontano dalla propria abitazione completamente ubriaco.

"Continueremo ad avere una condotta molto severa verso comportamenti così pericolosi per se stessi e per la comunità. Ringrazio le forze dell'ordine e in particolare gli agenti della municipale per il lavoro che stanno svolgendo con generosità e professionalità da settimane": ha spiegato il sindaco Chiodini a nome anche degli altri sindaci che si affacciano sul Lago Trasimeno.