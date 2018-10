Magione, scatta il censimento anticipato: la città inserita in quelle a campione per il 2018

Avviato il censimento a campione della popolazione e delle abitazioni del comune di Magione. Secondo le nuove disposizioni di legge le rilevazioni non vengono più effettuate a scadenza decennale, come in passato, su tutti i comuni - l’ultima è stata fatta a ottobre 2011 - ma a turno su un campione di essi. Il Comune di Magione fa parte del campione 2018.

Trattandosi di una rilevazione campionaria, non vengono censiti tutti i cittadini del nostro comune, ma soltanto coloro che risultano residenti in determinate zone di territorio interessate dalla rilevazione. Il censimento permanente viene svolto secondo le modalità previste dalle disposizioni europee e nazionali ed ha lo scopo, da un lato di verificare quante persone sono effettivamente residenti all'interno del territorio comunale e, dall'altro di raccogliere informazioni utili per poter pianificare in maniera più efficace eventuali misure in campo economico e sociale.