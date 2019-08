Maltempo, bomba d'acqua su Magione, situazione difficile: allagamenti e sottopassi bloccati

Una vera e propria bomba d'acqua si è abbattuta in particolare sul comune di Magione, in particolari sulle frazioni e lungo il Trasimeno. Tantissime le richieste di intervento inviate alla centrale dei Vigili del Fuoco. Tutte le squadre dei distaccamenti di Castiglione e città della Pieve stanno lavorando per arginare allagamenti, piante cadute e auto bloccate nei sottopassi.

Garage, scantinati, negozi e persino ristoranti sono stati invasi dall'acqua. I tombini sono saltati un po' ovunque. Strade e piazzali sono diventati dei torrenti in piena con l'acqua arrivata in alcune zone sopra i 60 centimetri. Sottopassi allegati e strade ostruite da rami e alberi caduti hanno bloccato il transito su alcune strade alla periferia di Magione. La situazione è definita critica e la conta dei danni è tutta da quantificare.