Coronavirus, a Magione riaprono le Poste (orari e luoghi). I risultati dei tamponi nelle case di riposo

Dopo la decisione della Regione di tutelare al massimo operatori e ospiti delle case di cura e di riposo dell'Umbria, anche a Magione sta volgendo al termine la campagna di tamponi a tappeto nelle residenze protette. Al momento non ci sono positivi. Lo screening dunque è più che rassicurante. L'amministrazione comunale ha elogiato pubblicamente chi lavora e chi gestisce queste strutture sul territorio: "Un ringraziamento speciale va a tutti gli operatori impegnati nell'assistenza degli ospiti: non avere contagi nelle strutture è un merito soprattutto loro".

Sul versante dei servizi il Comune ha annunciato la graduale riapertura, decisa da Poste Italiane, in città e nelle frazioni. Queste le aperture in orario mattutino previste per la prossima settimana: Magione aperto tutti i giorni; Agello aperto martedì, giovedì e sabato; San Feliciano aperto lunedì, mercoledì e venerdì; Sant'Arcangelo aperto lunedì, mercoledì e venerdì. Il quadro sanitario: 1 positivo (- 1) ricoverato in ospedale; 18 tra guariti e guariti clinicamente, 14 in isolamento e sotto osservazione (+ 1); 218 isolamento concluso (+ 1).