Auto esce di strada e si ribalta: vigili del fuoco al lavoro

Ha perso il controllo dell'automobile che è finita fuori strada e si è ribaltata. Conducente e passeggero sono rimasti praticamente illesi e quando i vigili del fuoco sono arrivati in loro soccorso li hanno trovati fuori dall'abitacolo. Erano riusciti a uscirne da soli, dopo il ribaltamento dell'auto che non avrebbe avuto particolari conseguenze per loro. L'incidente si è verificato nella serata di domenica 28 giugno nei pressi di San Feliciano, a Magione.

