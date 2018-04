Aree verdi e giochi per bimbi devastati a Magione, la rabbia del Comune: "Telecamere e reti non fermano i vandali"

"Noi ce la stiamo mettendo veramente tutta, con i soldi di tutti i contribuenti per dare il diritto ai bambini di poter giocare in uno spazio bello, ordinato e sicuro, ma se non serve nemmeno recintare l’area e mettere una telecamera, non sappiamo veramente cosa altro inventarci". Con questo post l’assessore alle politiche sociali del comune di Magione, Eleonora Maghini, esprime la profonda amarezza per i continui atti vandalici che vengono compiuti ai danni del bene comune, l’ultimo dei quali segnalato da un cittadino tramite foto.

"Provocare danni a panchine e arredamenti delle aree verdi – spiega l’assessore –, deturpare con scritte muri, utilizzare alcune strade come fossero bagni pubblici, sono purtroppo azioni sempre più frequenti nel nostro territorio, e non solo. Per contrastarlo è necessario l’aiuto di tutti per cui, accanto ai sistemi di videosorveglianza installati dall’amministrazione comunale, ben venga quel controllo di vicinato che, attraverso segnalazioni, possano servire da deterrente a questi atti che, lo ricordo, rappresentano un costo per tutta la collettività. Tuttavia fondamentale rimane sempre il ruolo che hanno le famiglie nell’educare i propri figli visto che, in quasi tutti i casi, si tratta di adolescenti». «Gli interessati – conclude – sappiano, comunque, che abbiamo già inviato questa e altre immagini alle forze dell’ordine".