Magione, svuota le cantine e abbandona rifiuti speciali per strada: inchiodato dalla polizia locale

Furbetto dell'abbandono dei riufiti stanato e denunciato. La polizia locale di Magione ha identificato il responsabile dell’abbandono di una grande quantità di rifiuti speciali nella zona dell’autodromo dell’Umbria.

Il materiale, spiega il Comune di Magione in una nota, in gran parte proveniente da lavori nel settore dell’edilizia, tra cui calcinacci e pannelli di cartongesso, era stato abbandonato sul bordo della strada nelle prime ore della mattina di martedì scorso. Subito sono scattate le indagini che in meno di un giorno hanno portato all’individuazione del responsabile.

Come spiega il Comune, "si tratta di ex residente nel comune di Magione, che svolge attività di recupero materiale vario svuotando case, cantine o soffitte senza le necessarie autorizzazioni comunali per il trasporto e smaltimento di rifiuti speciali. In questo caso il materiale raccattato, trattandosi proprio di rifiuti speciali, non poteva essere rivenduto alle aziende che si occupano di riciclo ma sarebbe stato necessario effettuare lo smaltimento attraverso ditte specializzate con i relativi costi. Una strada che l’uomo si è ben guardato dal percorrere trovando molto più economico abbandonare tutto il materiale sulla carreggiata".

L’autore dell’illecito verrà denunciato all’autorità giudiziaria per i reati previsti dalla legge per l’abbandono di rifiuti.

"Il problema dell’abbandono dei rifiuti – è il commento del sindaco Giacomo Chiodini – rappresenta ormai una vera emergenza. I nostri agenti mostrano non solo una grande capacità investigativa ma, per la tenacia con cui operano nella ricerca dei responsabili, anche una forte attenzione all’ambiente. Un impegno che si scontra con il ripetersi di questi casi che sono veri atti di inciviltà".

Gli agenti della polizia locale di Magione operano in collaborazione con le sedi di Passignano e Tuoro sul Trasimeno in base all’accordo stipulato tra i tre comuni che ha portato alla costituzione del corpo intercomunale di Polizia municipale Trasimeno nord-est.