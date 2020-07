Maestro di danza muore mentre fa lezione a Santa Maria degli Angeli

È morto mentre facevo il suo lavoro, mentre insegnava la passione di una vita. George Bodnarciuc, maestro di danza di 66 anni, è morto a Santa Maria degli Angeli dopo un malore accusato mentre stava tenendo una lezione.

Il maestro, molto conosciuto, era residente in Toscana e si trovava in Umbria per un ciclo di lezioni di danza classica. All’improvviso ha accusato un malore, è stato soccorso dagli allievi e fatto mettere seduto. In un primo momento sembrava essersi ripreso, poi un nuovo malore, forse il cuore.

Nel frattempo era stato chiamato il 118, ma il personale sanitario, una volta giunto sul posto, ha potuto solo constatare il decesso e attendere l’arrivo dei carabinieri e del medico legale.