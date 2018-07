Si lancia contro l'auto della municipale, scattano i soccorsi: pedone in ospedale

Incidente all'altezza di Madonna Alta, zona Bellocchio e un uomo rimasto ferito in maniera lieve dopo aver urtato l'auto degli agenti della polizia municipale. E' accaduto oggi, martedì 17 luglio, intorno all'ora di pranzo. Non è chiara la dinamica di quanto accaduto, tanto che sono in corso gli accertamenti e i rilievi del caso, ma da quanto si apprende l'uomo si sarebbe lanciato contro l' auto.

Immediato l'allarme ai soccorsi.Sul posto sono accorsi anche i sanitari del 118, che lo hanno trasportato al pronto soccorso del nosocomio perugino per appurare le sue condizioni di salute che,come detto, non risultano fortunatamente gravi. Sul luogo dell'incidente è intervenuta la polizia stradale di Perugia. Ripercussioni sul traffico, in particolare in via Fosso dove al momento la viabilità è stata interrotta per permettere di svolgere gli accertamenti.