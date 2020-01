Boato nella notte a Madonna Alta, distrutta la vetrina di Acqua & Sapone: auto contro l'ingresso

Non si è trattato di un ordigno o di un guasto interno, il boato che ha svegliato il quartiere di Madonna Alta, questa notte, con tanto di distruzione della vetrina del negozio di Acqua & Sapone sarebbe stato determinato, secondo la Questura di Perugia, dell'impatto di un Suv contro la struttura che è andata completamente distrutta. Il veicolo in questione è stato rintracciato e gli attuali utilizzatori dell’auto, che non risulta rubata, sono stati identificati e sono in corso gli accertamenti del caso.

Dunque la Questura, va specificato, smentisce che il boato sentito dai residenti sia frutto di una esplosione o di un guasto interno. Si indaga sulle cause dell'impatto: non si escludono le cause accidentali.