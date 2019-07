Vigili del fuoco di Perugia in lutto, addio a Fabrizio: "Ha lottato fino alla fine"

“Quanti interventi insieme, e quante risate fatte insieme in Caserma”. E’ colmo di dolore e affetto il ricordo del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia che oggi piange la scomparsa di uno stimato collega, Fabrizio Riberti.

Fabrizio, da quasi vent’anni nei vigili del fuoco (era entrato nell’aprile del 1991) si è spento dopo una lunga malattia, dopo aver lottato fino alla fine con tutte le sue forze. Negli ultimi anni Fabrizio prestava servizio nell’ufficio statistica del Comando. Classe 1963, da tutti è ricordato come una brava persona e un bravo collega: forte il dolore per la sua scomparsa da parte dei suoi colleghi che lo hanno affiancato in tanti anni di lavoro.

“Ciao Ribo.... che la terra ti sia lieve e che Santa Barbara ti accolga tra le sue braccia”. È il messaggio dei colleghi vigili del fuoco.

Per chi volesse dare l’ultimo saluto a Fabrizio, i funerali si terranno domani 11 luglio, alle 16, presso la chiesa di Pierantonio.