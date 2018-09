Spoleto in lutto: "Perdiamo una grande donna e un’importante studiosa e ricercatrice"

Spoleto in lutto per la scomparsa di Letizia Pani Ermini, grande amica di Spoleto,vice presidente del Centro italiano di studi sull’alto medioevo, presidente della pontificia Accademia di archeologia e destinataria della Lex spoletina 2017. Profondo cordoglio da parte dell'amministrazione comunale del Sindaco de Augustinis e dell’assessore Urbani.

Cordoglio anche da parte dell’assessore Ada Urbani:“È una giornata molto triste per il mondo della cultura, perché con la scomparsa di Letizia Pani Ermini perdiamo una donna di grande valore ed un’importante studiosa e ricercatrice. La nostra città ha avuto, attraverso il suo impegno nel Cisam, l’immensa fortuna di conoscere il suo prezioso contributo, un dono che dovremmo avere la capacità di non disperdere".

Nata a Roma nel 1931, Letizia Ermini Pani, vice presidente del Centro italiano di Studi sull’Alto Medioevo, è stata professore ordinario di Archeologia Medievale all’Università “La Sapienza” di Roma, direttore del Dipartimento di Scienze storiche archeologiche e antropologiche dell’Antichità. Inoltre ha ricoperto gli incarichi di direttore della I Scuola di Specializzazione in Archeologia dell’Università “La Sapienza” di Roma; coordinatore dei corsi del Dottorato di ricerca in “Archeologia e antichità post-classiche (secc. III-XI)”, con sede amministrativa all’Università “La Sapienza” di Roma e sedi consorziate nelle Università di Bari, Chieti, Roma-“Tor Vergata” e Vercelli. E’ stata responsabile nazionale dal 1988 di numerosi progetti di ricerca con finanziamento ministeriale. Ha diretto e dirige scavi archeologici, sia per concessione del Ministero dei BB. AA. CC. sia per incarico delle relative Soprintendenze ai Beni Archeologici.