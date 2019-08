Lutto nel giornalismo umbro, è morto Francesco Locatelli

Lutto nel mondo del giornalismo perugino. È morto, dopo una lunga malatti, Francesco Locatelli, collega di Umbria Radio e per tanti anni anche a La Voce.

“È un giorno tristissimo per Umbria Radio che perde per sempre una delle sue voci storiche, quella di Francesco Locatelli – si legge in una nota di Umbria Radio, storica emittente erede della radio diocesana Radio Augusta Perusia - Si è spento alla soglia dei 60 anni, dopo una lunga malattia che lo aveva debilitato nel fisico, ma non nella voglia di lottare e di continuare a fare quello che più gli piaceva: il giornalista e lo speaker radiofonico. E poi la grande passione per il volley che lo aveva visto anche protagonista sui parquet dei palazzetti. Se ne è andato in silenzio, allontanandosi da tutto, nei mesi scorsi, per non disturbare mostrando quel tratto signorile che lo distingueva da sempre. Una scomparsa che addolora tutti noi colleghi e tutti coloro che lo conoscevano, in particolare dentro l’Archidiocesi di Perugia-Città della Pieve, dove Francesco aveva da sempre prestato la sua professione al servizio dei media diocesani. Tra le tante testimonianze di affetto e ricordo che in queste ore stanno giungendo in redazione c’è anche quella di monsignor Paolo Giulietti, vescovo di Lucca, ma per anni 'ausiliare' della diocesi perugina e che con Locatelli aveva dato vita a tanti progetti editoriali”.

L'Ordine dei Giornalisti dell'Umbria ricorda con profonda commozione il collega Francesco Locatelli, prematuramente scomparso. “Un giornalista scrupoloso, un uomo buono, un amico sincero - così lo ricorda Roberto Conticelli, presidente dei giornalisti umbri -. Con Francesco se ne va una persona squisita, riservata ma generosa e disponibile, oltre che un professionista attento e affidabile. Lo ricordo in tanti momenti di confronto e per l'attenzione che egli ha sempre avuto verso la categoria. Amava il giornalismo e svolgeva la professione con garbo e profondità d'animo, i suoi tratti caratteristici. Sono vicino alla famiglia e ai colleghi di Umbria Radio”. Al cordoglio dell’Ordine dei Giornalisti si unisce quello dell’Associazione Stampa Umbra attraverso il presidente Marco Baruffi.

Il presidente della Provincia di Perugia Luciano Bacchetta si stringe attorno alla famiglia e ai colleghi di Francesco Locatelli per la sua prematura scomparsa: “Alla famiglia, a Umbria Radio e all’Archidiocesi di Perugia-Città della Pieve – sono le parole di Bacchetta – giungano le nostre più sentite condoglianze per la perdita di un professionista dell’informazione corretto e competente quale Francesco ha dimostrato di essere in ogni occasione. Lo ringraziamo per l’attenzione e la sensibilità che nei suoi anni di lavoro trascorsi a Perugia ha riservato anche a questo nostro Ente”. Al cordoglio del presidente Bacchetta si unisce quello della redazione di “Cittadino e Provincia”, molto colpita dalla notizia della perdita del collega Francesco.