Città in lutto per la morte di Gemma Lucarelli Faffa: "Motore trainante della storica attività di Ponte Valleceppi"

L’Amministrazione comunale e la città si stringono intorno alla famiglia Faffa per la scomparsa di Gemma Lucarelli. Moglie di Enzo Faffa, è stata uno dei motori trainanti della storica attività di Ponte Valleceppi. Gemma ha sempre trasmesso ai suoi discendenti insegnamenti professionali e morali, dando esempio di abnegazione ed onestà tanto nel lavoro quanto nella vita privata, nonché di grande generosità in un periodo storico, come quello della guerra, estremamente difficile. Non a caso tutta la comunità ha espresso, anche in questi giorni, affetto e gratitudine nei suoi confronti. "A tutta la famiglia- comunica in una nota la Giunta - vanno le nostre più sentite e sincere condoglianze.