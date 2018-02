E' morta Fernanda Maretici Menghini: l'Inviato Cittadino ricorda l'incontro con una grande perugina

È mancata all’affetto dei suoi cari Fernanda Maretici Menghini, la prima donna comunista eletta in Consiglio comunale a Perugia, nelle elezioni del 7 aprile 1946. Con lei fu eletta l’altra donna, Elena Benvenuti, moglie di Walter Binni (impegnato alla Costituente), a sua volta scomparsa a 103 anni nel gennaio 2016.

La Maretici aveva ricoperto la carica di assessore dal maggio 1952 al novembre 1960. Sempre con interessi legati al mondo del sociale e della cultura. Fu animatrice del Centro internazionale del libro scolastico (nato nel 1986) e, il 18 marzo 2010, fece dono all’Isuc dell’immenso patrimonio librario raccolto, che ammontava a 5000 volumi di 83 Paesi e dell’Italia postunitaria, alcuni con caratteristiche di unicità. “Il razzismo vero è la privazione della cultura”, ebbe a dichiarare prendendo posizione su temi sociali, civili e culturali.

Aveva tranquillamente superato la soglia dei 100 anni e ancora seguiva con interesse le vicende politiche e civili della città e dell’intero Paese. Quando il sindaco Romizi e il presidente del Consiglio comunale di Perugia Varasano si recarono nella sua abitazione per consegnarle il baiocco d’oro alla cultura, ebbi la sorte di essere presente, insieme a Luisa Pignatta, collaboratrice del capo del cerimoniale, il compianto Armando Alberati. Fernanda mi ricordò quando, nell’immediato secondo dopoguerra, andava per le campagne per consegnare il latte ai bambini bisognosi. Disse: “Abbiamo fatto tanto con poco”.

Mi raccontò un aneddoto toccante: “Una volta, donammo un paio di scarpe a un bambino povero. Ci accorgemmo che gli avevamo dato due destre e andammo lì per farcene restituire una e dargli quella corretta. Non voleva ridarcele, per paura che le portassimo via senza riconsegnargliele”. Questa era la donna: ci ricevette in carrozzella, elegantissima, curata nell’aspetto, assistita con affetto dai suoi familiari. Una famiglia d’altri tempi, un’educazione che si vorrebbe riscontrare tra i politici di oggi.