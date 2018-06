Lutto per la morte dell'avvocato Fabrizio Leonelli: "Grande professionista, stimato e amato da Perugia"

Profondo cordoglio a Perugia per la scomparsa dello stimato professionista Fabrizio Leonelli, scomparso all'improvviso all'età di 73 anni., "amato protagonista dell'attività forense", come lo ricorda la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, che insieme alla Giunta regionale si unisce al cordoglio della famiglia.

“Di Fabrizio Leonelli – prosegue la presidente - ricordiamo l’altissima professionalità ed esperienza, maturata in decenni di attività legale, con particolare attenzione al diritto civile, in uno degli studi legali più prestigiosi e antichi di Perugia, che ha visto formarsi, negli anni, numerosissimi avvocati. Voglio inoltre ricordare le doti umane ed intellettuali dell’avvocato Fabrizio Leonelli, persona di grande sensibilità e levatura culturale, sempre disponibile al confronto, al dialogo, molto attento ai diritti della persona”.

“Abbiamo appreso con commozione la notizia della scomparsa dell’avvocato Fabrizio Leonelli. In questo momento di grande dolore ci stringiamo con affetto al nostro caro Giacomo Leonelli, per la perdita del suo amato padre e siamo vicini a tutta la famiglia, Sono accanto anche a tutto il ‘Foro perugino’ per la perdita di uno stimato ed amato protagonista dell’attività forense”.

“