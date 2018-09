Comunità in lutto: muore Mario Silla Baglioni, ex sindaco di Perugia

Lutto a Perugia per la scomparsa del suo ex sindaco, Mario Silla Baglioni, esponente del partito socialista e alla guida della città dal 1987 al 1990. Nel 2016 un altro lutto aveva toccato la città e la famiglia di Baglioni, quello per la prematura morte di suo figlio Marco. L'ex sindaco si è spento all'età di 81 anni dopo una malattia che lo ha costretto al ricovero all'ospedale Santa Maria della Misericordia. Intanto domani, martedì 4 settembre, si terranno i funerali per portare l'ultimo saluto all'ex sindaco.