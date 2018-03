Umbria, giornalisti in lutto, è morto Vincenzo Niccolini: "Lascia un segno indelebile"

L’Associazione Stampa Umbra e l’Ordine dei Giornalisti "esprimono il proprio sentito cordoglio per la scomparsa del collega di Città di Castello Vincenzo Niccolini, rivolgendo un caloroso abbraccio al figlio Andrea, vice capo servizio del Corriere di Viterbo, alla moglie Graziella e alla figlia Alberta".

Conosciuto e apprezzato per la passione e la professionalità con cui ha seguito per decenni le vicende tifernati dalle colonne di Paese Sera e del Corriere dell’Umbria, oltre che per Radio Tiferno Uno, "Vincenzo lascia nei colleghi il ricordo indelebile di una vita spesa al servizio della notizia, con un forte senso di appartenenza a Città di Castello che conferiva alle sue cronache vivacità e acume".