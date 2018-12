Politica in lutto, è morto Edoardo Alunni: "La sua scomparsa lascia un vuoto"

"Profondo cordoglio per la scomparsa di Edoardo Alunni, già consigliere della Provincia di Perugia per Forza Italia Alunni, oltre alla passione politica, ha dedicato la sua vita professionale all’insegnamento. Sono queste le parole della Senatrice umbra di Forza Italia, Fiammetta Modena.

Laureato in chimica, e poi abilitato all’insegnamento di matematica e fisica, con le sue qualità di docente e di uomo ha accompagnato la crescita di moltissimi ragazzi, prima come insegnante e poi con la lunga carriera da preside. "La sua scomparsa lascia un vuoto in tutti coloro che, come me, hanno avuto il piacere di conoscerlo e frequentarlo. Alla sua famiglia vanno le più sincere e sentite condoglianze".