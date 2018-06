Comune di Perugia, grave lutto in casa del vicesindaco Barelli: "Ci stringiamo a lui e alla famiglia"

Comune di Perugia in lutto. E' morta Marina Bambagioni, la moglie del vicesindaco Urbano Barelli. Il sindaco Andrea Romizi, si stringe al vicesindaco: "Da parte mia, della Giunta e dell’intera Amministrazione comunale le più sincere e sentite condoglianze per il grave lutto che ha colpito il vicesindaco Urbano Barelli, per la scomparsa della moglie Marina Bambagioni. Ci stringiamo attorno a lui ed alla sua famiglia, a loro arrivi il nostro profondo affetto, consapevoli che in questo momento non vi sono parole che possano attenuare un dolore così grande".