La città perde un protagonista della vita culturale: addio al maestro Giuseppe Fioroni

“Voglio un mondo colorato, non una vita (artistica) dipinta in bianco e nero”. Aveva detto non molto tempo fa Giuseppe Fioroni. Le sue opere lo testimoniano.

Il maestro ci ha lasciati. All’improvviso e quasi in silenzio, se non fosse che gli amici, i conoscenti, gli estimatori, hanno iniziato a tempestare di messaggi e foto i social, ricordando, ognuno, il proprio vissuto personale con l’artista, che poliedrico è dir poco.

Un artista che ha amato moltissimo la sua città (basterebbe ricordar eil manifesto per un’edizione di Umbria Jazz). L’ultimo suo regalo è stato “Il grande Grifo”, la scultura che campeggia sulla rotatoria tra via Settevalli e via Tuzi.

L’opera, raffigurante il simbolo di Perugia, è realizzata con elementi di maiolica, riccamente decorati nello stile e con la tecnica tipici dell’artista, fissati ad una lastra di acciaio.

Perugia Today si unisce al cordoglio per la scomparsa dell'artista e porge le più sincere condoglianze ai familiari (tra cui l'assessore regionale Michele Fioroni).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Addio maestro.