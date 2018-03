Pasqua ad Assisi: Un Mistery Tour, una speciale lotteria e super premi in palio tra cui un viaggio

Si chiama Assisi for Peace il progetto che invita tutti a trascorrere Pasquetta fra i luoghi della Città di Assisi Il progetto di sviluppo sposa il Mistery Tour e proclama i vincitori della lotteria. I biglietti vincenti della Lotteria di Pasquetta 2018 Assisi for Peace verranno resi noti lunedì 2 aprile. In palio ci sono ben quindici premi, fra cui un viaggio, un percorso benessere, una cena e molti gadget che parlano della Città di Assisi.

Assisi for Peace, è progetto che nasce dall’idea di lavorare sullo sviluppo del territorio della Città di Assisi, valorizzando l’unicità delle sue caratteristiche, potenziando le strutture già esistenti e creando una rete che metta in sinergia i cittadini. Questa è la strategia per creare risorse che vadano ad accrescere la qualità della vita per le famiglie e, soprattutto, i giovani.

La Lotteria di Pasquetta 2018 Assisi for Peace servirà a contribuire al miglioramento degli spazi dello Stadio degli Ulivi della Città di Assisi, per accogliere ancor meglio le associazioni sportive del territorio che desiderano allenarsi all’aperto e in sicurezza, come anche le famiglie e i giovani.

L’ultimo appuntamento per coloro che vogliono partecipare all’iniziativa è alle ore 10.00 di lunedì 2 aprile presso la Pinacoteca della Città di Assisi in via San Francesco 12 con il Mystery Tour Assisi. Si tratta della messa in scena itinerante di una trama misteriosa, che si sviluppa attraverso la visita di alcuni fra i luoghi più belli e segreti della Città di Assisi.

Il costo di partecipazione è di 35 euro a persona e comprende il biglietto della Lotteria di Pasquetta 2018 Assisi for Peace, l’ingresso alle strutture museali che aderiscono all’iniziativa, nonché una degustazione ispirata alla tradizione gastronomica locale della Pasquetta. I ragazzi fra i 18 e i 15 anni usufruiscono di una tariffa ridotta pari a 10,00 €. I ragazzi sotto i 15 anni usufruiscono dell’ingresso gratuito. L’itinerario si percorre a piedi, motivo per cui si consiglia un abbigliamento comodo. Per ricevere ulteriori informazioni o effettuare prenotazioni è possibile contattare il 329 6343218.