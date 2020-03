Emergenza coronavirus, lo psicologo può esserti vicino anche da lontano: "Accorciamo le distanze..."

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PerugiaToday

A partire dal giorno sabato 21 Marzo 2020 l’associazione Consiglio Psicologico Online ha attivato un centralino gratuito per il territorio italiano dedicato a tutte le persone che abbiano bisogno immediato di supporto e orientamento psicologico. Il centralino nasce in seguito all’emergenza Covid-19 e sarà attivo ogni giorno dalle ore 10:00 alle ore 18:00.

Tale servizio nasce dall’urgenza di fornire disponibilità e presenza online quotidiana da parte dei professionisti di CONPOL, psicologi iscritti all’albo provenienti da ogni parte d’Italia. In accordo all’urgenza di fornire disponibilità e presenza online quotidiana da parte dei professionisti di CONPOL sono state stabilite 3 linee telefoniche generali di riferimento per il servizio sul territorio italiano: Nord 3333973572 Centro 3711749232 Sud e Isole 3711206543 L’Associazione Consiglio Psicologico Online nasce da un gruppo di professionisti esperti psicologi e psicoterapeuti con iscrizione all’albo professionale, riuniti a titolo di solidarietà per dedicare agli utenti del web una parte del proprio tempo nell’offerta di un servizio di ascolto, supporto e orientamento online gratuito, veloce, operativo, professionale e riservato.

I professionisti dedicati a quest’opera offrono la propria disponibilità professionale in favore della comunità e del bene comune a titolo gratuito e senza fini di lucro. Riferimenti utili • Ilaria Giangiordano (Coordinatrice) ilariagiangiordano@gmail.com 339 7950053 • Claudia Birelli (Assistente al coordinamento) claudia.birelli@gmail.com 349 2370187 • Maggiori informazioni sul servizio http://www.consiglio-psicologico-online.it • Profilo Facebook Conpol https://www.facebook.com/consigliopsicologiconline/ • Profilo Instagram Conpol https://www.instagram.com/consigliopsicologiconline/