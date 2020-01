Lite a Fontivegge, in tre contro uno e spunta un coltello

Un'aggressione, o un regolamento di conti, è avvenuto a Fontivegge, nello spazio tra Binario 5 e la Coop.

Secondo le testimonianze di chi si trovava nei pressi, intorno alle 18.30 un magrebino è stato aggredito da 3 connazionali appena fuori l’ingresso del supermercato Coop di Fontivegge, uno dei tre aggressori era in possesso di coltello, ma non lo ha usato per ferire il rivale.

Immediato l'intervento di un operatore della sicurezza ONE che ha sedato la lite, i cui motivi scatenanti non si conoscono. Il ferito aveva il viso tumefatto e perdeva sangue.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, la Guardia di finanza e il 118.

(Foto Lorenzo Brunetti)