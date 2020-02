La serata tra fidanzati finisce a botte: lei lo graffia e lui la scaraventa fuori dall'auto

Picchiato alla festa di Capodanno dalla fidanzata gelosa finisce sotto processo perché l’avrebbe lanciata fuori dall’auto in mezzo ad una rotatoria.

Protagonista della vicenda un sudamericano, difeso dall’avvocato Michele Iacomi, che aveva festeggiato con la fidanzata (adesso ex) e altre due amiche il Capodanno in un locale di Perugia. Una serata ad alto tasso alcolico, come dimostrano anche le fotografie depositate dalla difese nel fascicolo processuale, che aveva iniziato a guastarsi quando la fidanzata, forse per un attacco di gelosia, aveva iniziato ad insultare e poi picchiar l’imputato. Graffi e lividi sul volto come ritratto in alcune fotografie.

La ragazza avrebbe continuato a graffiare e picchiare il fidanzato anche all’interno dell’auto, mentre l’uomo la riportava a casa. Almeno fino al momento in cui ha accostato all’interno di una rotatoria, ha aperto lo sportello del passeggero e ha scaraventato la giovane fuori dall’abitacolo. Per poi andarsene.

La mattina successiva, però, la ragazza è andata al Pronto soccorso, si è fatta medicare e ha poi denunciato il fidanzato.

Di fronte al giudice Marino Albani deve rispondere dell’accusa di lesioni personali.