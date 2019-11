Lite per la droga a Fontivegge, piazza blindata dalla forze dell'ordine

Hanno scelto il giorno meno indicato per litigare per questioni di droga e controllo del territorio. Gli spacciatori di Fontivegge hanno dato luogo ad una violenta lite proprio nel giorno dell’incontro fissato dalla Lega con i cittadini, alla presenza del senatore Pillon e dell’assessore Merli. Quindi forze dell’ordine schierata in gran numero e subito un doppio intervento.

Le lite è scoppiata intorno alle 16, sulle scale che da piazza Vittorio Veneto salgono davanti al Broletto. Presumibilmente per questioni legate alla droga. Sul posto si è portata subito una pattuglia delle Volanti e ha fermato un nordafricano, con precedenti per spaccio, e un italiano, conosciuto come assuntore di stupefacenti.

Dop aver riportato la calma i poliziotti sono andati via. Ed è subito scoppiato un altro litigio che ha richiesto l’intervento massiccio di Polizia e Carabinieri. Protagonisti i due identificati la prima volta e altre persone. Al momento non risultano fermi e arresti.