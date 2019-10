Coltellate fuori da un locale, tre feriti ricoverati in ospedale: due in manette

Sei persone ferite, tre ricoverate in ospedale con diverse ferite da arma da taglio. Due arresti da parte dei carabinieri. E' il bilancio di una violenta lite scoppiata a Ponte San Giovanni, davanti a un locale. I feriti, due donne e un uomo, di 21, 30 e 38 anni, sarebbero stati colpiti più volte e in diverse parti del corpo. Pur in gravi condizioni, i medici del Santa Maria della Misericordia non li ritengono in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno indagando per ricostruire nel dettaglio l'episodio. Per i due arrestati l'accusa contestata è quella di lesioni e tentato omicidio.