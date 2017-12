Storia di un borgo moderno: In arrivo il libro sulla fondazione quartiere Girasole di San Mariano

Un libro su un quartiere. Non è usuale, nè semplice, eppure Lorenzo Pierotti, assessore alle attività culturali del Comune di Corciano c'è riuscito. "Non è stato semplice - ammette - solitamente i centri moderni, che si sviluppano al di fuori della cinta muraria, non hanno una storia ben definita, ma il Girasole sì e meritava di essere scritta". Dopo aver consultato oltre 100 faldoni, contenenti migliaia di singoli documenti, Pierotti si è così tanto appassionato da avere redatto un racconto ... lungo vari anni, che sarà disponibile per la consultazione e in vendita alla Biblioteca comunale Gianni Rodari di San Mariano dal giorno 9 Gennaio. L'intero ricavato sarà donato alle associazioni di volontariato sociale del territorio.

“Soprattutto per chi vive nel quartiere - aggiunge ancora l'assessore - sarà molto interessante leggere le vicende di un agglomerato unico nel suo genere. Tutto è iniziato nel 1964, con la prima delibera di consiglio comunale che approvava il progetto. C’è tanto da scoprire ed imparare, io stesso ho trovato la spiegazione a tante domande che mi sono posto nel corso del tempo riguardo al luogo dove sono nato, come la fase di stallo che ci fu tra gli Anni ’80 e 90’. Scartabellare tutti quei documenti - ribadisce - è stato prima di tutto fonte di accrescimento per me, poi ne è uscita una sintesi perfetta che si è deciso di lasciare a tutta la comunità. Sono orgoglioso di aver scritto tutto di mio pugno - rimarca ancora - è soprattutto un gesto d’amore per il mio territorio, dove sono nato, vivo e vivrò".

Alla naturale richiesta di fornire qualche anticipazione, però, l'autore risponde con un diniego "preferisco di no - dice - sottolineo solo che ad oggi poche persone conoscono perlomeno i confini del 'Girasole' ... e sono ancora meno coloro che sanno di vivere alle 'Torri Stellari', tutti potranno scoprirlo leggendo il libro, consapevoli anche di fare un bel gesto per gli altri". Pierotti però, è anche consapevole dell'importanza della comunicazione ed allora, insistendo, si lascia sfuggire qualche curiosità. "Il nome 'Girasole' - spiega ... non certo di controvoglia - appare per la prima volta nella convenzione firmata tra i soli 3 proprietari di tutti i terreni e il comune di Corciano in uno studio notarile nel 1970. Fino a quel momento, il grande progetto si chiamava 'Il Monte – Nucleo residenziale signorile satellite della città di Perugia' ... Ora comunque ... basta! dico soltanto buona lettura!"