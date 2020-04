Lettera alla sanità umbra| I genitori dei bimbi malati di diabete 1: "Assessore ci aiuti: i nostri figli hanno bisogno, anche ora, dei controlli"

Purtroppo le emergenze sanitarie non sono solo quelle relative al coronavirus. In Umbria, come nel resto del Paese, si continua a lottare contro mali più pericolosi e mortali. C'è bisogno dunque di una sanità pubblica, anche in questo momento, in grado di essere attività a tutto campo. Una delle possibilità, per fare che questo avvenga, è la telemedicina che permette dei controlli e delle analisi da remoto. La lettera che pubblichiamo chiede proprio questo: genitori che si rivolgono all'assessore Coletto per garantire un monitoraggio fondamentale per i bambini perugini e umbri affetti dal diabete di tipo 1. Buona Lettura. Siamo convinti che l'assessore Coletto darà una risposta.

*******

Associazione Diabete Uno in Famiglia

Gentilissimo Assessore,

la nostra associazione, nata in un momento storico non propizio, è formata da genitori di bambini affetti da diabete di tipo 1 seriamente preoccupati per ciò che sta accadendo in Umbria. Se molti dei nostri concittadini hanno dovuto modificare le proprie abitudini con non poche difficoltà e sperimentare paura e incertezza, noi questa paura ed incertezza le abbiamo vissute già da tempo. Perché il nostro nemico invisibile è già nelle nostre case giorno e notte e non se ne andrà insieme al Covid-19, ma rimarrà con i nostri figli per tutta la loro vita o almeno fino a quando non troveranno una cura….

In questi giorni di isolamento forzato la paura aumenta perché non possiamo accedere alle visite di controllo che alcuni dei ragazzi hanno addirittura tutti i mesi. La soluzione per stare vicino a tutte queste famiglie si chiama TELEMEDICINA e molte regioni l'hanno già approvata e codificata. Abbiamo scritto tre settimane fa alla Direzione Sanitaria e alla Clinica Pediatrica di Perugia sottoponendo questo problema ma non abbiamo avuto alcuna risposta. Il diabete di tipo 1 ha bisogno di controlli e di ripetuti contatti medico-paziente : Assessore Coletto tra qualche giorno sarà troppo tardi, abbiamo bisogno del suo intervento subito!