La lettera del Presidente Mattarella alla super nonna umbra di 106 anni: "Un esempio per tutti"

Nonna Luisa scrive una lettera al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per ringraziarlo delle belle parole che ha speso ufficialmente (e impresse nel discorso poi pubblicato anche sul sito del Quirinale) in occasione della giornata internazionale della donna, lo scorso 8 marzo, e a stretto giro di posta il Capo dello Stato risponde confermando ancora una volta la propria ammirazione per l’alto senso civico, il rispetto delle regole e l’attaccamento ai valori ed ideali della Repubblica che ha dimostrato sempre nel corso della vita.



Luisa Zappitelli, 106 anni compiuti lo scorso 8 novembre fa ancora parlare di sé e si merita una nuova sottolineatura “autografa” del Presidente Mattarella, dopo l’encomio pubblico l’8 marzo durante la cerimonia al Quirinale: “Desidero rivolgere un saluto affettuoso alla signora Luisa Zappitelli, 106 anni, che anche domenica scorsa si è recata alle urne, nella sua Città di Castello, come ha sempre fatto dal giorno dell’elezione dell’Assemblea Costituente, settantadue anni orsono: un esempio per tutti”, dichiarò Mattarella di fronte ad una folta rappresentanza istituzionale.

Ed ora nella cassetta della posta, ieri mattina, la nonna d’Italia si è ritrovata una lettera scritta a penna con la firma del Presidente della Repubblica che esprime gratitudine per le sue considerazioni sulla solidarietà e sul rispetto delle regole.” La lettera presidenziale termina con i ringraziamenti ai figli e alla famiglia che l’ha sempre affiancata”.



“E’ stata una sorpresa ed un onore immenso per tutti noi ricevere ancora dal Presidente della Repubblica una lettera così densa di significato che ci stimola ad andare avanti nel seguire l’esempio della nostra mamma sempre in prima linea con gesti concreti quotidiani, a partire dal diritto-dovere del voto fino al rispetto delle regole e del prossimo in ogni ambito della vita”, hanno precisato i figli, Anna e Dario Ercolani, ancora una volta sorpresi per questa attenzione che il Presidente della Repubblica ha voluto riservare alla nonna dei record.