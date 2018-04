Picchia la moglie poi minaccia gli agenti con una tanica di benzina: arrestato

Ha minacciato i poliziotti con una tanica di benzina e un accendino, intervenuti a seguito della chiamata della moglie, aggredita poco prima e picchiata. Lui, un uomo di origine albanese, da tempo stabile ad Assisi e da qualche mese rimasto senza lavoro, ha picchiato la propria convivente a seguito di un banale screzio, provocandole ferite giudicate guaribili in una decina di giorni.

E' stata la donna a raccontare agli agenti del Commissariato di Assisi, la violenta aggressione subita dal marito, ma quando i poliziotti sono intervenuti, entrando in casa, l'uomo ha apposto resistenza e li ha minacciati con il liquido infiammabile all'interno di un contenitore di plastica. I poliziotti sono riusciti a riportare la situazione alla calma, poi, una volta "disarmato", lo hanno tratto in arresto e accompagnato in Commissariato in attesa del processo con rito direttissimo che si è celebrato questa mattina al tribunale di Perugia. Il giudice Pazzaglia ha convalidato l'arresto e accolto la richiesta di patteggiamento a un anno e otto mesi con la sospensione condizionale della pena. L'uomo - difeso dagli avvocati Ermes Farinazzo e Roberto Tittarelli - è stato rimesso in libertà.