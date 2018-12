Leonardo Cenci ricoverato di nuovo in ospedale: "Situazione complicatissima, ho rischiato di morire"

Leonardo Cenci ricoverato di nuovo in ospedale. A darne notizia è lo stesso presidente di Avanti Tutta, con un post su Facebook: "Secondo ricovero a dicembre dopo solo un solo mese. Situazione complicatissima con 2 giorni totale di incoscienza, sono rimasto svenuto 2 giorni in macchina con crisi epilettiche".

E ancora: "Sarò costretto a passare l’inizio del 2019 nel “resort dell’oncologia medica” per cercare di rimettermi in pseudo forma".

Ma il guerriero perugino non molla: "C’è però una bella notizia: anche questa volta sono sopravvissuto, visto che a detta dei medici se non mi fossi ripreso in 48 ore probabilmente avrei potuto finire così la mia vita. Avanti tutta e grazie per il sostegno".