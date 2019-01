Addio Leonardo Cenci, i funerali in Cattedrale: Perugia abbraccia per l'ultima volta il suo guerriero

Perugia abbraccia per l'ultima volta il guerriero. Il silenzio e la commozione regnano su piazza IV Novembre e all'interno della cattedrale di San Lorenzo di Perugia che lentamente si riempie al suono delle chitarre degli scout che accompagneranno le esequie di Leonardo Cenci.

Il vice presidente dell'assemblea legislativa dell'Umbria Carla Casciari e il fratello Mauro Casciari, amico di Leonardo Cenci sono giunti intorno alle14 in Cattedrale e stanno salutando amici, parenti e conoscenti di Leo Cenci. In piazza i palloncini e gli stendardi di Avanti Tutta. Presenti anche molti dei tifosi del Perugia. Il Grifo sabato, in occasione dell'amichevole, scenderà in campo con il lutto al braccio.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Le esequie verranno celebrate da Monsignor Paolo Giulietti. Il cardinale Bassetti è impegnato a Roma per un incontro, ma ha assicurato che arriverà sul finire della cerimonia.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Cattedrale di San Lorenzo gremita per dare l'ultimo saluto a Leonardo Cenci. Presenti, tra gli altri, il sindaco Romizi, la presidente Marini, i giocatori del Perugia, l'allenatore Serse Cosmi, i coniugi Chianelli e diversi esponenti politici. E tanti cittadini, uniti nel dolore per la perdita del guerriero di Avanti Tutta.