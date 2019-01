Le condizioni di Leo Cenci ricoverato in Ospedale: l'ultimo bollettino medico

L'ultimo "bollettino" non ufficiale - ore 8,30 del 15 gennaio - sulla salute di Leo Cenci, il presidente di Avanti Tutta, l'uomo che ha sfidato con lo sport e il sorriso il tumore che dal 2012 gli è stato diagnosticato, parla di un uomo provato, sedato, che sta continuando a lottare per restare in vita. Anche se le speranza sono pochissime. Leo, dunque, è ancora con noi e quindi sono smentite quelle voci e quei post sui social che avevano annunciato la morte del nostro piccolo eroe.

Hanno scritto i suoi amici di Avanti tutta: "Ormai sapete quasi tutti che il nostro Leo sembra aver deciso di terminare il suo percorso di vita insieme a noi... ma ancora è indeciso e vi chiediamo di non scrivere che è morto perché non lo è. IL NOSTRO LEO LOTTA DA UN LETTO DI OSPEDALE ED È ANCORA TRA DI NOI. QUANDO QUESTO NON SARÀ PIÙ COSÌ LO SCRIVEREMO.... vi chiediamo rispetto per lui, la sua famiglia e tutti i suoi amici".

La situazione, stando alle indiscrezioni in campo medico, è difficile, estramamente difficile per non dire di peggio. Da giovedì le condizioni di salute sono precipitate. Tanti gli amici che stanno vicino a Cenci, tutta Perugia prega per questo giovane che con la sua associazione a raccolto fondi per far vivere meglio i suoi colleghi di oncologia, che ha scritto un libro per raccontare la sua storia e la sua terapia: ovvero lo sport.