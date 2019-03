Lei lo lascia e lui manda le foto intime agli amici, nei guai per stalking e diffamazione

La più classica e licenziosa delle vendette: lei chiude la relazione e lui pubblica le foto della loro intimità. E per questo finisce sotto processo per stalking e diffamazione. La vicenda è riportata dal Corriere dell’Umbria nella pagina di Spoleto.

I due avevano allacciato una relazione attraverso i social, con un fitto scambio di messaggi e di foto. Per due anni avevano fatto coppia, poi lei aveva deciso di troncare la relazione e l’uomo non aveva accettato.

Secondo la procura di Spoleto l’amante rifiutato aveva violato il domicilio della ex e messo in atto dei comportamenti persecutori (da qui l’accusa di stalking). Per vendicarsi, poi, aveva iniziato a inviare le foto, anche in momenti di intimità, della ex compagna ad alcuni amici comuni.

Le foto avevano circolato, la ragazza ne era venuta a conoscenza e ha denunciato l’ex fidanzato.