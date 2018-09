Legionella, due casi in Umbria: scattano i controlli dell'Asl, due uomini ricoverati

Due casi di legionellosi in Umbria, in particolare nell'orvietano. Si tratta di un 59enne residente a Orvieto, in terapia immunosoprressiva, attualmente ricoverato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. le sue condizioni sono in miglioramento. In seguito all'episodio l'Asl Umbria 2, ha effettuato una approfondita indagine epidemiologica in ambito domestico con prelievi idrici per ricercare la presenza del batterio.

Il secondo caso invece riguarda un 74enne residente nel comune di Baschi. L'uomo, cardiopatico, è ricoverato all'ospedale Santa Maria di Terni per sintomatologia respiratoria. Allo stato attuale e alla luce dei controlli effettuati, non si riscontrano pericoli per la salute pubblica.