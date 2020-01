Nuovi lavori di manutenzione alle condotte idriche: rubinetti a secco a Corciano, la mappa delle vie

Umbra Acque continuano le manutenzioni straordinarie sulla rete a Corciano. Sono previsti rubinetti a secco dalle ore 23 di lunedì 27 gennaio 2020 alle ore 6 di martedi 28 gennaio 2020. Ecco le de che subiranno il blocco del servizio: Corciano capoluogo, Castelvieto, Via Collelungo, Via Eleonora Duse, Loc. Terrioli, Loc. Il Rigo. Potranno verificarsi cali di pressione nelle seguenti vie/località: Via De Gasperi, Via Capuana, Via Valpinza, Via dell’Ottobre.

"Si ricorda - ha spiegato Umbra Acque - inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente".