Lavori Umbra Acque a Perugia, rubinetti a secco per due giorni: la mappa degli interventi

Lavori sulle condotte di Perugia, niente acqua dalle 9 alle 14. Umbra Acque, struttura di gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli ambiti territoriali integrati n. 1 e 2 dell’Umbria, spiega che a causa di interventi programmati ed indifferibili sulle condotte idriche lunedì 19 marzo dalle ore 9 alle 14 verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti località del Comune di Perugia : Via Eugubina e limitrofe, Via Piero Della Francesca, Località Cava della Breccia, Località Santa Petronilla, Via del Cammino, Via del Grecale, Via del Maestrale.

In caso di maltempo l'esecuzione dell'intervento verrà rimandata a martedì 20 febbraio dalle 9 alle 14.

Martedì 20 marzo, invece, dalle 8 alle 17, cali di pressione nelle zone di Resina, Parlesca, Rancolfo, Ponte Pattoli, La Bruna, Tavernacce. Lungo la “Strada Ponte Rio-Ponte Pattoli” all’altezza del civico 107 si avrà l’interruzione del servizio idrico.