Nuovi lavori Umbra Acque, rubinetti a secco a Perugia: la mappa delle vie e gli orari

Nuovi lavori straordinari di Umbra Acque a Perugia. Dalle 21 di giovedì 6 settembre alle 6 di venerdì 7 settembre verrà temporaneamente sospesa l’erogazione idrica a Perugia, Viale Orazio Antinori, Via Alessandro Pascoli e Via del Pioppo.





"Si ricorda inoltre - spiega Umbra Acque - che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente. L’Azienda resta a disposizione per le dovute informazioni o richieste di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde 800.250.445"